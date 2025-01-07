Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Türkiye Karate Şampiyonası’ndan 5 madalya ile dönerek başarı elde etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü her geçen gün başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bünyesinden olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkaran Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Ankara’da gerçekleşen U-23 Türkiye Karate Şampiyonası’nda da fırtına gibi esti. Teknik Direktör Adnan Şamdan ve Antrenör Ahmet Akçay nezaretinde turnuvaya hazırlanan ve Şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden Darıcalı sporcular Türkiye’yi Avrupa ve Balkan şampiyonalarında temsil etme hakkı elde etti.

Olimpiyat madalyalı sporcu Eray Şamdan’ın da antrenörlüğünü üstlendiği gençler şampiyonada büyük başarı yakalarken Eren Yeray ve Boran Kural birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Aras Ege Beyhanoğlu, gümüş madalyanın sahibi olurken Muhammet Emin Akçay ve Seyyah Aydoğdu ise üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

Gençleri kazandıkları madalyalar dolayısıyla tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.