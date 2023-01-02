Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Darıca’da sis etkili oldu. Sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına düştü. Sis sebebiyle sürücüler takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı. Zaman zaman etkisini artıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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