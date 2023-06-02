Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park ve bahçelerde devam eden bakım onarım çalışmalarına hız verdi.

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bakım, onarım ve yenileme çalışmaları çerçevesinde park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarının periyodik olarak onarım ve yenilemeleri gerçekleştiriliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kısa bir süre sonra kapanmasıyla birlikte vatandaşlarımız çocukları ve aileleri ile birlikte parklarda daha fazla vakit geçirecek. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ve kıymetli yavrularımızın daha güvenli, konforlu ve huzurlu bir şekilde parklarda vakit geçirebilmeleri için oyun gruplarında, oturma gruplarımızda bakım onarım çalışmalarına hız verdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak bu parklarımızda bakım, onarım, sulama, boyama, yumuşak zemin ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Fitness aletleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile mevsime uygun bitki ve ağaçlarımız ile de aileler çocuklarıyla birlikte gönüllerince diledikleri gibi vakit geçirebilecekler" dedi.