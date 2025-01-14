Darıca’da dayanışmayı ve işbirliğini artırmak amacıyla 48 kurum takımının katılımıyla düzenlenen voleybol turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Darıca’da kurumlar arasındaki dayanışma ve birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla Darıca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı. Final maçlarıyla sona eren turnuvada yaklaşık 2 ay sürerken turnuvada ilçede bulunan 48 kurum takımı mücadele etti. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesinde görev yapan Coğrafya Öğretmeni Zeliha Kurtuluş adına düzenlenen turnuva oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olurken dereceye giren takımlar da belli oldu. Turnuvada birinciliği Darıca İtfaiye kazanırken ikinci ise Gençlik ve Spor Müdürlüğü oldu. Sırasöğütler Anadolu Lisesi’nin üçüncü olduğu turnuvada dördüncülüğü ise Neşet Yalçın Anadolu Lisesi elde etti. Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü tarafından takdim edilirken merhume öğretmen Zeliha Kurtuluş’un ailesine de plaket verildi.

"Amacımız Darıca ailesini güçlendirmek"

Turnuvaya katılan bütün takımları ve sporcuları tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, böyle anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Darıca’da her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, ilçemizdeki kurumlar arasındaki diyalogu, dayanışmayı ve birlik beraberlik duygularını kuvvetlendiriyor. Amacımız bu tür etkinliklerle Darıca ailesini güçlendirmek ve kurumlar arasındaki işbirliklerini arttırmak. Bu vesileyle tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Zeliha öğretmenimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum. Darıca bütün kurumlarıyla birlikte güzel. Biz hep birlikte Darıca ailesini oluşturuyoruz. Bundan sonra da bu dayanışmamızın artarak devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.