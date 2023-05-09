Darıca Belediyesi’nde işçilere yönelik toplu iş sözleşmesi ve memurlara yönelik sosyal denge protokolü imzalandı.

Darıca Belediyesi’nde uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlanırken anlaşmanın ardından imza töreni düzenlendi. İşçiden yana tavır alan ve işçilerin yüzünü güldüren bir sözleşmeye imza atan Darıca Belediyesi’nde işçilere yönelik toplu iş sözleşmesi ile memurlara yönelik sosyal denge protokolü imzalandı. İmza törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve BEM-BİR Sen Genel Başkanı Levent Uslu, BEM-BİR Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Gökkaya, Hizmet-İŞ Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Sami Çakır, MHP Kocaeli Milletvekili Adayı Yudum Kaşıkçı, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları ile yönetimleri, meclis üyeleri, iş ve işveren sendikası temsilcileri ile çok sayıda işçi katıldı.

İmza töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve BEM-BİR Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Darıca’nın bütün belediyelere örnek olması gerektiğini ifade ederek, "Genel merkezde bile Darıca Belediyesi örnek olarak konuşuluyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık gerçekten çok samimi ve örnek bir belediye başkanı. İşçinin hakkını veren ve işçiden yana tavrını koyan bir belediye başkanı olduğunu bu sözleşmeyle de ortaya koydu" dedi.

"Darıca’mızı daha iyi yerlere getireceğiz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sözleşme görüşmelerini nihayete erdirdikleri ve işçinin yüzünü güldürdükleri için mutlu olduğunu ifade ederek, "Darıcalı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve hizmet üretmek, tek başına belediye başkanı olarak benim yapabileceğim bir şey değil. Bunu ancak ekibimizle ve tüm personelimizle birlikte yapabiliriz. Darıca Belediyesi memuruyla ve işçisiyle güçlü. Canla başla çalışan emekçi kardeşlerimiz için onların yüzlerini güldürmek, refah düzeylerini ve yaşam standartlarını arttırmak adına yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucunda toplu iş sözleşmesini sonuçlandırdık. Belediyemizin imkanları ölçüsünde şartlarımızı zorlayarak en iyi ücreti vermeye çalıştık. Kaynakları kullanırken belediyemizi yönetirken elbette ki israf etmiyoruz. Tasarrufu ve bütün yatırımı kendi kaynaklarımız üzerinden yapıyoruz ama personelimizin maaşlarından tasarruf hiç yapmadık. Bizler, ‘İşçinin alın teri kurumadan hakkını öde’ diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Çalışanlarımızın haklarını teslim edebilmek adına en ince ayrıntısına kadar düşünerek onları nasıl daha fazla mutlu edebiliriz diye sendika temsilcilerimizle masaya yatırdık ve imza atma aşamasına getirdik. Şunu bilmenizi istiyorum ki bugüne kadar her zaman işçimizin yanında olmaya gayret ettik. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte daha çok çalışarak Darıca’mızı daha iyi yerlere getireceğiz. Yaptığımız bu sözleşmenin belediyemize ve işçilerimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Emekli personele plaket

Konuşmaların ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile işçi ve memur sendikası temsilcileri sözleşme protokolünü birlikte imzaladı. İmza törenin ardından belediyeden emekli olan işçilere teşekkür plaketi veren Başkan Muzaffer Bıyık, yeni hayatlarında başarılar diledi.