Darıca’da bulunan Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve ilçe stadyumu zemin yenileme projeleri için Ankara’da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda protokol imzalandı.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve Darıca İlçe Stadyumu zemininin yenilenmesi adına söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara’ya çıkarma yaparak aldığı sözü resmiyete döktü. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda protokol imzalayan Başkan Bıyık, 2 projenin hayata geçmesi adına gerekli olan finansman desteği için büyük adım attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi’nin iş birliği ile yapılacak olan Atatürk Caddesi Spor Kompleksi’nin içinde çok amaçlı spor salonu, basketbol sahası, tenis kortu, 2 futbol sahası, voleybol sahası, atletizm parkuru ve tartan pisti yer alacak. Uzun yıllardır profesyonel müsabakalara ev sahipliği yapan Darıca İlçe Stadyumu’nun zemini ise sentetik çime dönüştürülecek.

"İlk adımı attık"

İlçenin spor altyapısını daha da güçlendirecek yatırımların devamının geleceğini söyleyen Başkan Bıyık, "Darıca’mızın gençleri için Spor Bakanlığı’mızdan aldığımız sözün ardından, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalayarak dev bir yatırımı ilçemize kazandırmak adına ilk adımı attık. Yakın zamanda proje işleri tamamlanacak. Amacımız gençlerimizin yarınlarına ışık tutarak, daha rahat ve ferah ortamlarda spor yapmasını sağlayacak aksiyonlar almak. Aziz milletimizin çizdiği rota doğrultusunda Darıca’mıza hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimize yapmış oldukları katkılardan dolayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk’e teşekkür ediyorum” dedi.