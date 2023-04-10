Darıca Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek, sıcak yemek ve gıda kolisi yardımında bulunuyor.

Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ramazan’ın bereketini vatandaşlarla paylaşan Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine de ulaşarak sıcak yemek yardımıyla birlikte gıda kolisi gibi desteklerde bulunuyor. Vatandaşlarla temas halinde olan Darıca Belediyesi, yaşlıları da ziyaret ederek, ihtiyaçlarını sorup, taleplerini dinliyor.