Darıca Belediyesi, sosyal tesislerde hizmet kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla işletme iştirakler personeline yönelik eğitim düzenledi.

Darıca Konferans salonunda düzenlenen eğitimde müşteri memnuniyeti artırmak ve daha kaliteli hizmet verilmesinin önemi anlatıldı. Hizmet çıtasını daha yukarı taşımak için eğitimleri önemsediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi sosyal tesislerimiz vatandaşlarımızdan en çok olumlu geri dönüş aldığımız çalışmaların başında geliyor. Bu çıtayı daha yukarı taşımak ve hizmet kalitesini artırmak için personelimizin kendilerini daha iyi geliştirmelerine ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermelerine katkı sunmak için eğitimlerimiz devam ediyor. Yapmış olduğumuz işteki başarı çıtasını yükseltmek, kendimizi her gün yenileyerek geliştirme noktasında emek sarf etmek bugün için vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Bu nedenle de eğitimleri önemsiyoruz. Halkımıza, hemşehrilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini her geçen gün artırmak için personelimizin kendisini geliştirmesi amacıyla eğitim çalışmalarımız aralıksız sürüyor ve bu tempo artarak devam edecek" dedi.