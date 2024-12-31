Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, doğal gaz probleminin yaşandığı Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gaz arzı sağlanan konut sayısının yüzde 54’e ulaştığını açıkladı.

Darıca’da 28 Aralık’ta meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından güvenlik gerekçesiyle gaz arzı kesilmiş ve doğal gaz hatlarının kontrolü için çalışmalar başlatılmıştı. Bu süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ve Vali İlhami Aktaş başkanlığında Darıca Kriz Merkezi’nde toplantı düzenlendi.

"Gaz verilen konut sayısı yüzde 54’e ulaşmıştır"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, ilgili tüm kurumların sahada olduğunu ifade ederek, "Malum olduğu üzere son 2 gündür yerel gaz dağıtım şirketinin mevcut teknik ekibine ilave olarak, diğer illerimizdeki 13 gaz dağıtım şirketinden gelen takviye ekiplerin de katılımıyla toplam da 180 personel ile doğal gaz verme işlemleri devam etmektedir. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu saat 14.00 itibariyle gaz verilen konut sayısı yüzde 54’e ulaşmıştır" dedi.

En önemli önceliklerinin, vatandaşları güvenli şekilde doğal gaza kavuşturmak olduğunu aktaran Şatıroğlu, "Teknik ekipler tarafından tek tek tüm binalar ve daireler gezilerek gaz arzı sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, sahada bilfiil görevli doğal gaz teknisyenlerimiz tarafından hanelerinde test ve kontrollerini tamamlamadan doğal gaz kullanmamalarıdır" diye konuştu.

Bu gece itibariyle gaz arzı sağlanan konut sayısını yüzde 85’e çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Nevzat Şatıroğlu, "Bu süreçte gaz arzı eksikliği sebebi ile elektrik şebekesinde de aşırı yüklenmenin sebep olduğu sorunların da önüne geçmek amacıyla, elektrik dağıtım şirketimiz takviye ekip ve ekipmanlarla sahada çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.