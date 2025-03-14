Darıca’da düzenlenen Kurumlar Arası Curling Turnuvası sona erdi. 34 takımın katıldığı turnuva renkli anlara sahne olurken, dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Darıca Belediyesi, ilçede bulunan kurumlar arasındaki birlik beraberlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla Kurumlar Arası Curling Turnuvası düzenledi. İlçe genelinde bulunan kurumlardan 34 takımın yer aldığı turnuva heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Açılışını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yaptığı turnuvada müsabakalar oldukça çekişmeli geçerken, Başkan Muzaffer Bıyık da yarışmacılarla birlikte curling oynadı. Sporculara başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, "İlçemizdeki birlik beraberlik ve dayanışmayı artırmak için bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Darıca ailesi olarak bir arada olduğumuzda kurumlar arası diyaloglar da artıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

34 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada dereceye giren takımlara da madalyaları ve kupaları takdim edildi. Heyecanlı anlara sahne olan turnuvada birinci Dedekorkut İlkokulu olurken, ikinciliği ise Darıca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kazandı. Üçüncünün Darıca Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün elde ettiği turnuvada, Deniz Yıldızları Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Kupa ve madalyaların takdiminin ardından turnuva hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.