Darıca Bayramoğlu’nda yoğun olarak kullanılan Zübeyde Hanım Caddesi’nde yenileme çalışması başladı. Toplamda bin 500 ton asfalt serimi ile caddenin konfor ve güvenliği sağlanacak.

Darıca Bayramoğlu’nda yoğun olarak kullanılan Zübeyde Hanım Caddesi’nde yenileme çalışması başladı. Toplamda bin 500 ton asfalt serimi ile caddenin konfor ve güvenliği sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, doğal sebeplerden dolayı konforunu kaybeden Zübeyde Hanım Caddesi’ni yenileyecek. Bayramoğlu Mahallesi’nin önemli noktalarından biri olan 400 metrelik caddede ekipler trimer kazı çalışmasını tamamladı. İş dahilinde ekipler, yağışlar sırasında biriken suların kolay deşarj edilmesi amacıyla caddeye 700 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeyecek. Asfalt serim çalışmaları öncesinde ise ilk olarak PMT yol dolgu malzemesi serme çalışmaları başlayacak ve zemine bin 920 ton PMT malzeme serilecek. Ardından 900 ton binder ve 600 ton aşınma olmak üzere toplam bin 500 ton asfalt serimi ile caddenin konfor ve güvenliği sağlanacak.