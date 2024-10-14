Darıca Belediyesi, ilçenin en önemli simgelerinden biri olan ve zamanla aşıma uğrayan Şehir Giriş Kapısında yenileme ve güçlendirme çalışmalarına başladı.

Proje kapsamına Darıca Şehir Giriş Kapısında yenileme ve modernizasyon çalışması başlatıldı. Kapıda, çelik karkas güçlendirme ve estetik yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada şehrin siluetini yenilemek ve tarihi dokusunu korumak amacıyla estetik çalışmalara önem verdiklerini ifade ederek, "İlçemizin sembollerinden biri olan Şehir Giriş Kapısında çelik karkas güçlendirme ve estetik yenileme çalışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında çelik karkas güçlendirme çalışmaları, doğal taş tamiratı, söve ve Selçuklu motiflerinin restorasyonu, dümen çapa simgesinin tamiratı ile şehir giriş kapısının genel bakımı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde refüj düzenleme çalışmaları da yapılacak. Aydınlatma, söve, boya ve dekoratif görsel efekt çalışmaları ile şehrimizin estetik görünümüne katkı sağlayacak çalışmayı en kısa süre içinde tamamlayacağız. Bu süreçte oluşabilecek trafik yoğunluğu gibi olumsuzluklar için de vatandaşlarımızdan özür diliyoruz ve şehrimizin daha güzel ve güvenli bir geleceği için gösterdikleri anlayış için de teşekkür ediyoruz" dedi.