Erzurum’un sembolü haline gelen Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese’den esinlenerek inşa edilen Darıca Erzurumlular Derneği Kültür Evi düzenlenen törenle açıldı.

Erzurum’un sembolü haline gelen Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese’den esinlenerek inşa edilen Darıca Erzurumlular Derneği Kültür Evi düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, protokol üyelerine derneğin inşa sürecine dair tanıtım videosunun izletilmesiyle devam etti. Ardından Erzurum yöresine ait halk oyunları sergilendi.

"İlimizde en çok Erzurumlular var, iyi ki varsınız"

Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İki konuya değinmek istiyorum. Birincisi; Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesinde Erzurumluların çok büyük payı ve emeği var. İkincisi; işgale uğramış ve büyük bir yıkıma maruz kalmış aziz milletimizin yeniden diriliş ve kıyamında yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda sizlerin çok büyük bir emeği var ve o gün siz olmasaydınız ve dimdik durmasaydınız belki bugünleri göremezdik. O yüzden Erzurumlu olmak, o kültür ve medeniyetin içerisinde yaşamak ve daha önemlisi de İslam’a ve medeniyete hizmet etmek herkese nasip olmuyor. Biz Kocaelililer olarak sizlerin burada olmanızdan mutluyuz. İlimizde en çok Erzurumlular var, iyi ki varsınız. Erzurum’dan getirdiğiniz o engin kültür ve medeniyeti, inancı, yiğitliği, mertliği bu topraklara yayıyorsunuz. İyi ki varsınız ve bu şehri zenginleştiriyorsunuz. Öncelikle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Dernek, vakıf, federasyon, iş dünyası ve gençlerimizin herkesin emeği olduğunu biliyorum. Hayır yapmak herkese nasip olmaz, Mevla’m kazandıklarımızı hayırlı işlerde harcamayı nasip etsin. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Katılımcılar

Açılış programında Vali Yavuz’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Kocaeli ve Darıca’da faaliyet gösteren Erzurumlular derneklerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.