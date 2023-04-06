Darıca’da, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park ve bahçelerde çalışma başladı. Belediye ekipleri tarafından çiçeklendirme, ot biçme ve budama işlemleri gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde bulunan yeşil alanlarda ve parklarda çalışma başlatan Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil bir Darıca için çalışıyor. Kent genelinde yeşil alanlar, yol kenarları, parklar, oyun alanları ve tüm yeşil sosyal alanlarda ot biçme ve budama çalışmalarına koordineli olarak devam eden ekipler, rutin şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların yaz aylarında daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla parklardaki bakım işlemlerinin yanı sıra ağaç dikimi, budama, çim biçme, çim tohum uygulaması, yabani ot temizliği, koşu parkurlarında bakım ve havuz temizliği gibi çalışmaları da yürütüyor.