Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Ankara’da yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 2 altın ve 5 gümüş madalya olmak üzere toplam 7 madalya aldı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda adeta fırtına gibi esti. Atilla Koçak ve Oğuzhan Koçak’la 2 altın madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2 altın ve 5 gümüş madalya olmak üzere toplam 7 madalya alarak başarıya imza attı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Darıca Belediyesi olarak yeni yatırımlarla spora ve sporcuya desteğimizi arttırdık. Darıca’mızın evlatlarına güveniyoruz ve yatırımlarımızın karşılığını da madalya olarak görüyoruz. Bugün Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü gerçek anlamıyla örnek bir spor kulübü haline geldi. Her branşta marka olan ve hem ilçemizi hem de ülkemizi temsil eden bir kulüp oldu. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.