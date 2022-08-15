Darıca Belediyesi, ilçede etkili olan sağanak sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti. Sahadaki çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Darıca Belediyesi, ilçede etkili olan sağanak sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti. Sahadaki çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Sağanağa karşı teyakkuza geçen ekipler, su baskınları olmaması adına yoğun bir çalışma yürütüyor.

Sahada ekiplerle birlikte çalışmalara katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşları mağdur etmemek için canla başla çalıştıklarını ifade ederek, "Kuvvetli yağış sabah erken saatlerinden itibaren ilçemizde hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin farklı noktalarında ekiplerimiz su baskınlarına karşı hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyorlar. Gün boyu yağmur etkisini yitirene kadar çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Ekiplerimiz gün boyunca teyakkuz halinde olacak. Vatandaşlarımızın yağmurdan olumsuz etkilenmemesi adına bütün tedbirlerimizi aldık, ekiplerimiz çalışmalarını canla başla sürdürecek" diye konuştu.