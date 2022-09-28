Darıca Belediyesi, işçi ile işveren arasında köprü kuran İstihdam Masası projesi ile 3 bin vatandaşa iş buldu.

Darıca Belediyesi, işçi ile işveren arasında köprü kuran İstihdam Masası projesi ile 3 bin vatandaşa iş buldu.

Darıca Belediyesi’nin giriş katında faaliyetlerini sürdüren ve işsizlerin yüzünü güldüren İstihdam Masası, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak arada önemli bir köprü görevi üstleniyor. Alanında uzman kişilerin başında olduğu İstihdam Masası, vatandaşlardan gelen CV’leri bir havuzda topluyor ve başta fabrikalar olmak üzere sanayi kuruluşları ve işletmelere yönlendiriyor. İşçi ile işveren arasında köprü kurulan proje ile Darıca’da işsizliğin azaltılması amaçlanırken istihdama da katkı sunuluyor. İstihdam Masası ile bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişi iş sahibi oldu.

"Darıca’da işsizliği en aza indirmek istiyoruz"

Bugüne kadar birçok kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini için mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca’da işsizliği en aza indirmek istiyoruz. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. İş arayanla işvereni buluşturuyoruz. Ekibimiz gelen iş başvurularını bir havuzda topluyor ve sisteme kaydediyor. İşçi arayan firmalardan gelen talebe göre yönlendirme yapılarak işçi ile işveren buluşturuluyor. Bugüne çok güzel sonuçlar aldık ve binlerce vatandaşımızı işe yerleştirdik. Çalışmak, evine ekmek götürmek isteyenlere yardımcı olmak ve belediye olarak iş bulmalarına katkı sunmak bizim için çok önemli. Darıca Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.