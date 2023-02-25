Mardin’in Dargeçit Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğinde deprem bölgesi Hatay’da günde 5 bin depremzedeye sıcak yemek ikramı yapılıyor.

Mardin’in Dargeçit Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğinde deprem bölgesi Hatay’da günde 5 bin depremzedeye sıcak yemek ikramı yapılıyor.

Dargeçit Kaymakamı Emre Çiftçi ve Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy’un girişimleri ile depremin merkezi Hatay’da başlattığı sıcak yemek hizmetini Dörtyol ilçesinde kurdukları mobil mutfakta aralıksız sürdürüyor.

Asrın deprem felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Dörtyol ilçesine gelen Dargeçit “insani yardım aşevi” ekibi her gün binlerce depremzede vatandaşlar ile görevlilere sıcak yemek hizmeti veriliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, "Depremzede insanlarımızın yaralarına merhem olabilir miyiz düşüncesiyle ilçe kaymakamlığımız ile birlikte aldığımız kararla kurduğumuz Dargeçitli iş insanlarımız ve derneğimizin destekleri ile birlikte depremin ilk gününden itibaren buraya gelerek ’insani yardım aşevi’ çadırımızı kurduk. Günde 3 öğün aşçı ekibimiz ile 5 bin kişiye sıcak yemek imkanı sunuyoruz. Bunun yanı sıra depremin yaralarını sarmak adına temizlik, barınma ve lojistik ile birlikte gıda, giysi ve diğer malzeme desteğinde bulunarak deprem bölgesinde özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.