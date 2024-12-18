Malatya’nın Darende ilçesinde kurum çalışanlarına yönelik yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Darende ilçesinde afet bilincini artırmak, personele afet anında doğru hareket etme yetkinliği kazandırmak amacıyla kurum çalışanlarına yönelik yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Hem teorik hem de pratik aşamalarıyla katılımcılara kapsamlı bilgi aktarımında bulunulan tatbikat öncesi bilinçli ve hızlı hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

İki bölümden oluşan programın ilk kısmında katılımcılara yangın güvenliği ve deprem sırasında yapılması gerekenler teorik olarak anlatıldı. İkinci bölümde ise uygulamalı bir tatbikat gerçekleştirildi.