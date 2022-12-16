Öte yandan Meteoroloji yetkilileri sis ve pusun bölgede etkili olacağı belirterek özellikle sürücülerin sisli havalarda dikkatli olmasını istedi.

Darende ilçesinde sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşürürken trafikte sürücüler güçlükle ilerledi.

Malatya’nın Darende ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü.

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