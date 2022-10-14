Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Palanga Köyünde patates hasadı için tarla günü düzenlendi. İlçede bir firma kanalıyla bin 500 dekara ekilen patatesten üstün verim alındı.

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Palanga Köyünde patates hasadı için tarla günü düzenlendi. İlçede bir firma kanalıyla bin 500 dekara ekilen patatesten üstün verim alındı.

Tarla gününde konuşan İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, üretimin önemine temas etti. Karaca, “Patatesin bizim burada yetişmesi ürün envanteri anlamında daha da genişlediğimizi gösteriyor. Malatya deyince sadece kayısı akla gelirken artık Darende patates ile de anılır oldu. Palanga tarımda yükselen bir değerimiz. Selanik firması da burada üretim yapıyor. Demek ki burada güzel bir gelir elde ediyorlar ki yıllardır burada patates geliştiriyorlar. Buradaki üreticilerimizin eli kulağı olmak bizi yakınan ilgilendiriyor” şeklinde konuştu. Pandemi ile birlikte gıdaya ulaşmanın zorlaştığına dikkat çeker Karaca, “Genel başkanımız diyor ki eskiden bir ülkenin olmazsa olmazı savunmaydı ama şimdi gıda olduğunu gördük. Burada yüzlerce kişi ailesiyle birlikte geçim kaynağı oluyor. Üreteceğiz daha çok üreteceğiz ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Palanga Mahallesi Muhtarı Hakan Gökçe ise “Elbistan kara yolu üzerinde bulunan Darende’nin sulanabilir en büyük ovası burası. Burada firma ile birlikte patates üretiyoruz. Patateslerimiz hem iç hem de dış piyasa tohumluk olarak gidiyor. Biz kaliteli ve tamamen organik patates üretiyoruz. Bu ovada bin 500 dekarlık alanda patates üretimi yapıyoruz. İstihdam açısında sezonda 500 kişiye iş veriyoruz. Köy ve ilçe ekonomisine çok ciddi katkıda buluyoruz. Ulaşımdan diğer giderlere kadar tamamı ilçeden karşılanıyor. Tabi aynı zamanda ülke ekonomisine de çok ciddi anlamda katkıda buluşmuş oluyoruz. Son yıllarda yaşanan tarımdaki sıkıntıyı biz burada göğüslemiş durumdayız. Üretim yapmanın önemini güzelliğini burada tüm vatandaşlarımıza anlattığımızı düşünüyoruz. Biz yılmadan bıkmadan her zaman üreteceğiz üretimde olacağız. Rakım olarak bin 300, bin 400 rakımdayız. Çok güzel bir iklimi var buranın toprağında bakir. Patateste oluşacak hastalık görülmüyor. Aynı zamanda kimyasal kullanmıyoruz” dedi.

Tohumculuk Firma Yetkilisi İlhami Bengü de üretim hakkında bilgi vererek, “Bin 500 dekar alanda üretim yapıyoruz. Burada sağlıklı patates yetiştiriyor. Bölgenin rakımından faydalanıp temiz ürün elde ediyoruz. Biz yemeklik veya cinslik patates üretimi yapmıyoruz. Tohumluk olduğu için maliyet anlamında da gübre kullanmadığımız için karımız oluyor. Hem de düzgün bir üretim yapabilmekteyiz. Satış anlamında yıllık 6 bin tona yakın üretiyoruz. Yemeklik ve tohumluk anlamında yurt dışına ihracatımız gerçekleşmektedir. Rekoltemize uygun üretim sağladık. Burada bulunan çiftçilere destek olarak onları da üretime katıyor ve buradaki ürün yelpazesini genişletiriyoruz. Yerli üretime burada katkımız oldukça fazla. Bildiğiniz gibi biz tohumda dışarıya bağımlıydık. Ama Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen tohumu biz üretiyoruz ve çoğaltıyoruz. Tohum süreci uzun bir zaman alacağı için sevindirici tarafı en azından bir yerden başladık geliştirmeye devam ediyoruz. Ben önemli noktalara geldiğimizi düşünüyorum. Daha da ileriye gideceğimize inancım tamdır” diye konuştu.