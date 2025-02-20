Malatya’nın Darende İlçe Müftülüğü personeline yangın güvenliği konusunda eğitim verildi.

İlçe müftülüğünde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara yangın bilgisi ve söndürme teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimin uygulamalı kısmında ise yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı anlatıldı ve katılımcılara bu cihazların kullanımını pratikte gösterildi.

Eğitimin sonunda katılımcılar, yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımını öğrenerek, herhangi bir yangın durumunda nasıl hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edebileceklerini uygulamalı olarak deneyimlemiş oldular.