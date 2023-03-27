Malatya’da, asrın felaketi sonrası ara verilen eğitim-öğretim faaliyetleri bugün 8 ilçede tekrar başladı. Darende ilçesinde de başlayan eğitim-öğretimde öğrenciler 49 gün sonra okullarına yeniden kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerinin etkili olduğu illerin başında gelen Malatya’da ara verilen eğitim-öğretim faaliyetleri hasar almayan ilçelerde yeniden başladı. Eğitimin başladığı 8 ilçeden biri olan Darende ilçesinde de öğrenciler uzunca bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşadı.

İlçe merkezinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediklerini söylerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce de açılan okulları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.