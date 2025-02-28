Malatya’nın Darende ilçesinde bir süredir gündemde olan Çarşı Yenileme Projesi için mutabakata varıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Darende Belediyesi tarafından esnafa yapılan bilgilendirme toplantısında, 251 dükkan ve 400 araçlık kapalı otopark içeren projenin detayları paylaşıldı.

Malatya’nın Darende ilçesinde bir süredir gündemde olan Çarşı Yenileme Projesi’nde sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yetkilileri ve Darende Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda esnafa proje hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Darende Belediyesi Köprügözü Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya çarşı esnafı tam kadro katılım sağladı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Genel Müdürü Bedri Sinan Gül ve beraberindeki teknik heyet, esnafa projenin detaylarını aktararak karşılıklı mutabakat sağladı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir esnafımızı mağdur etmeden, en güzel şekilde projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Desteklerini hissettiğimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve bizlere güvenen çarşı esnafımıza teşekkür ediyorum. Projemizin Darende’ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıya esnafların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katılım gösterdi.

Proje kapsamında, 195 adet zemin kat dükkan, 56 adet üst kat dükkan olmak üzere toplam 251 dükkan inşa edilecek. Toplam inşaat alanı 8 bin 8 metrekare olarak planlanırken, 400 araç kapasiteli kapalı otopark bodrum katta yer alacak.

Darende Çarşı Yenileme Projesi’nin kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.