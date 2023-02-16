Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde iletişim kanalları da tahrip olunca Düzceli amatör telsizciler kurdukları seyyar röle ile ekiplerin kurtarıcısı oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde iletişim kanalları da tahrip olunca Düzceli amatör telsizciler kurdukları seyyar röle ile ekiplerin kurtarıcısı oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 2 büyük depremde 10 il zarar gördü. Yıkımların yaşandığı binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerde telefon, cep telefonu ve internet sistemleri de hasar gördü. İletişim kanallarının yerle bir olduğu deprem bölgesinde, Düzceli amatör telsizciler, kurdukları seyyar röle ile arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere ekiplerin eli ayağı oldu. Depremin hemen ardından bölgeye giden Düzce Amatör Radyo ve Telsizciler Derneği (DARD81) ekibinden Murat Öz ve Emre Keleş, derneğe ait seyyar, afet haberleşme telsiz rölesini Hatay, İskenderun ilçesinde çalışır hale getirdi. Ardından da bölgede çalışan başta arama kurtarma ve yardım ekiplerini kullanımına sundu.

Arama kurtarmaların yoğun olarak yapıldığı ilk 4 günde afetin ana kurtarıcısı olan iletişimi sağlayan röleler halen bölgede ekiplerin kullanımına açık bir şekilde de kullanılmaya devam ediyor.