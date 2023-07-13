Ankara’da 15 Temmuz hain darbe girişiminde cami cemaatiyle Akıncı Hava Üssü’ne giden ve kurşunların hedefi olarak yaralanan imam Erdal Bükecik, o gece yaşananları anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesinde yurdun dört bir tarafında selalar okundu. O gece Kahramankazan Keresteciler Camii’nde sela okuyan cami imamı Erdal Bükecik, okuduğu selaların ardından cemaatle telefonda haberleşerek Akıncı Hava Üssü’ne gitti. Yıllardır camide beraber saf tutan cemaat, bu sefer hainlere karşı dimdik durarak kol kola girdi. Cami cemaati Akıncı Üssü’ndeki askerleri vazgeçirmek için çabalarken, hainler kurşunla karşılık verdi. O gece cemaati toplayarak kahramanlık öyküsü yazan 15 Temmuz gazisi imam Erdal Bükecik, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

15 Temmuz gecesinde cemaatiyle yatsı namazını kılmaya hazırlanırken abdest aldığı sırada üzerlerinden iki uçak geçtiğini ifade eden Bükecik, “Bunun normal olmadığını düşündüm. Yatsı namazını kılıp eve gittik. İnternete baktığımızda bir kalkışma olduğunu öğrendik. Bize müftülükten darbe olduğu, sela okumamız gerektiği hakkında mesaj geldi. Sela verdik ve 15 dakika sonra kalkan uçakların Akıncı Üssü’nden kalktığı, Akıncı Üssü’ne gidilmesi konusunda bize bir mesaj geldi. Anons yaptık ve cemaati topladık. Cemaatle beraber Akıncı Üssü’ne gittik. Nizamiye kapısının gerisinde düz bir yere arabaları bıraktık. Oraya Kahramankazan halkı da geldi. Hep beraber nizamiye kapısına yürüdük” diye konuştu.

Bükecik, internetten Meclisin bombalandığını öğrenen cami cemaatinin darbeci askerlere karşı daha da kenetlenerek nizamiye kapısına yürüdüğünü anlattı. Havaya ateş açıldığını ve helikopterle üzerlerinden geçildiğini kaydeden Bükecik, hainlere karşı ‘Ne mutlu Türk’üm diyebilene’ sloganları attıklarını belirterek, “Bu esnada silah sesi duyuldu. Önümüzdeki sıra yere çöktü. Onlar yere çökünce havaya değil bize doğru ateş edildiğini anladık. Daha sonra elimde bir yanma oldu. Baktım elime elim kan, kurşun yediğimi o esnada anladım. Bacağımda yanma oldu, pantolonuma baktım kan vardı. Bacağımdan da vurulduğumu anladım. Yaralanmayan kardeşlerimiz bizi Kahramankazan Devlet Hastanesine götürdü” ifadelerini kullandı.