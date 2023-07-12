15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününün yedinci yılı anma etkinliklerinde 15 Temmuz Cumartesi akşamı Denizlili milli sporcular, zincir oluşturup Sancak Koşusu ile Denizli Sancağını elden ele taşıyacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz haftasında anma programı düzenlenecek. Hafta boyunca yapılacak birbirinden farklı etkinlikler için hazırlıklar başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tüm yurtta aynı saatte uygulayacağı, haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 15 Temmuz Cumartesi akşamı yapılacak olan Sancak Koşusu olacak. Saat 20:00’de Açıkhava Tiyatrosu önünden başlayacak etkinlikte, 100 metre arayla konumlanacak milli sporcular sancağı sırayla birbirlerine teslim ederek, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar taşıyacak. Sancağı son teslim alan sporcu ise, Denizli Sancağını burada Vali Ali Fuat Atik’e takdim edecek. Güzergahın trafiğe kapatılacağı etkinlikte 24 milli sporcunun görev alacağı açıklandı.

Turnuvalar şehitler anısına

Milli birlik ve beraberlik, vatan bayrak sevgisi, demokrasi ve yurt bilinci temaları ile gerçekleşecek etkinliklerle, gençlerde milli ve manevi duyguların oluşturması hedefleniyor. Sportif etkinlikler olarak Kınıklı ve Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda Dart Turnuvası, Zafer Katrancı Spor Kompleksinde Okçuluk 15 Temmuz Şehitler Kupası ve Çardak ilçesindeki atış poligonunda ise Atıcılık Şampiyonası gerçekleşecek.