Eskişehir’de bir tır şoförü dönüş yaparken kasasını park halindeki araca çarptı. Kasanın arkasında bulunan bir demire takılıp, tırın arkasından sürüklenen araç, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Eskişehir’de bir tır şoförü dönüş yaparken kasasını park halindeki araca çarptı. Kasanın arkasında bulunan bir demire takılıp, tırın arkasından sürüklenen araç, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Eskişehir Tepebaşı’nda dün akşam saatlerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, zincir marketlerden birine ürün getiren tır şoförü, dar sokaktan caddeye çıkarken park halindeki araca çarptı. Dönüşü alamayan tır şoförü, yol kenarındaki aracı metrelerce sürükledi. Kaza yaptığını bir süre fark edemeyen tır şoförü, çevredekilerin de uyarılarıyla kontak kapattı. Tırın arkasındaki demire takılan araç, kaldırıma çıkana kadar sürüklendi. Dar sokakta sıkışan tır trafiğin süre kapanmasına neden oldu. Hareket ettikçe park halindeki araca zarar veren tır, uzun uğraşlar ile çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı. Uzun kuyruk oluşan trafik tırın yoluna devam etmesiyle tekrar açıldı.