Samsun’da dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunan kreşlere bir yenisi daha eklendi.

İlkadım Belediyesi Kreş ve Kültür Evi’nin 6’ncısı Cedit Mahallesi’nde hizmete girdi. Açılan yeni kreş miniklerin kişilik ve kimlik kazanmalarına destek sağlayacak.

Maddi durumu olmayan ailelerin çocuklarına ücretsiz şekilde eğitim almasının sağlayan kreşin açılışında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kreşleri bizler çok önemsiyoruz. Özellikle 4-6 yaş grubunda kişilik ve kimlik kazanmaları için yavrularımızın topluma kazandırılması noktasında büyük fayda sağlayacağını inandığımız için bu işe baş koyduk. Şu anda 6’ncı kreşi açıyoruz. Tabii, bu burada kalmıyor. Büyüklere ise kültür evinde katkı vermiş oluyoruz” dedi.

Başkan Demirtaş’ın konuşmasının ardından kurdele kesildi. Çocuklar ise arkadaşları ile eğlenceli zaman geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.