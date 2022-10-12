Samsun İlkadım Belediyesi, kenar mahallelerdeki dar gelirli aileler için 3 yeni kreş ve kültür evini hizmete açtı. Bu merkezlerde çocuklar okul öncesi eğitimi alırken, anneler de yan sınıfta meslek öğrenecekler.

Samsun İlkadım Belediyesi, kenar mahallelerdeki dar gelirli aileler için 3 yeni kreş ve kültür evini hizmete açtı. Bu merkezlerde çocuklar okul öncesi eğitimi alırken, anneler de yan sınıfta meslek öğrenecekler.

Yakın zamanda dar gelirli hasta yakınlarının ücretsiz kalabilmeleri için Hasta Refakatçi Evi’nin temelini atan İlkadım Belediyesi, bugün de 3 mahallede dar gelirli aileler ve çocukları için ücretsiz kreş ve kültür evinin açılışını yaptı. "Her Mahalleye Bir Kreş ve Kültür Evi" isimli proje kapsamında Zeytinlik, İlyasköy ve Çatalarmut Mahalleleri’nde açılan kreş ve kültür evlerinde hem çocuklar hem de anneleri ücretsiz olarak eğitim alacaklar. Kreş ve kültür evlerinde 4-6 yaş grubundaki çocuklar okul öncesi eğitimlerini tamamlarken, anneler ise Halk Eğitim Merkezi’nden gelen hocalardan meslek öğrenip aile bütçelerini kazanç sağlama imkanı bulacaklar.

“Bizim en büyük rüyalarımızdan biriydi"

Her çocuğun 4-6 yaş arasında okul öncesi eğitim alması gerektiğinin altını çizen İlkadım Belediyesi Başkanı Necattin Demirtaş, “Kreş ve kültür evi bizim en büyük rüyalarımızdan biriydi. Ben de Hastanebaşı’nda büyüdüm. Çocukların iyi yetişmesi için bir ortam yoktu. Anne-babamız ‘evin geçimini nasıl sağlarım’ sıkıntısıyla uğraşıyordu. Aynı sıkıntı şimdi de var ama kişilik ve kimlik kazanmada özellikle 4-6 yaş grubu çok önemli. Çocuklarımız kişiliğini bu yaş aralığında kazanıyor. Ne verirsek büyüdüğünde de aynı oluyor. Değişeceğini zannediyoruz ama değişmiyor. Dolayısıyla bu yaş grubunda çocuklarımızın iyi eğitim almasını sağlarsak geleceğimizi de güvence altını alacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Çocuklar okul öncesi eğitimi, anneleri meslek eğitimi alacaklar”

Annelerin de kreş ve kültür evinde meslek öğreneceğini ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, “Kreşlerimize ilgi gösterenlere çok teşekkür ediyorum. Öğrenci sayımızın daha da artmasını ümit ediyoruz. Zeytinlik, Çatalarmut, İlyasköy, Badırlı ve Kadıköy’de kreşimiz var. Önceliğimiz kenar mahallerde kreş açmak ama esasında tüm mahallelerimizde kreş ve kültür evi açmak istiyoruz. Kültür evi derken; kreşte ayrıca ebeveynlerin mesleki bilgisi edinme noktasında da hizmetimiz olacak. Bir tarafta çocuklarımız bir tarafta da ebeveynler eğitim alacaklar. Kreş ve kültür evlerimizin tüm mahallelere ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

İlkadım Belediyesi tarafından yeni hayata geçirilen Zeytinlik, İlyasköy, Çatalarmut Kreş ve Kültür Evleri sabah ve akşam olmak üzere 100’er öğrenci kapasitesi ile 4-6 yaş grubu toplam 300 öğrenciye hizmet verebilecek.