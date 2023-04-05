Erzurum’un Olur İlçesi’nde, çiftçilere arpa, yulaf ve korungadan oluşan 60 ton sertifikalı yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Olur Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Yüksek Besin Değerli Yem Üretimi’ projesi kapsamında, çiftçilere kaba yem bitkisi tohumu dağıtım programı düzenlendi.

Belediye bahçesinde düzenlenen törende konuşan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, tarımsal üretimin önemine değinerek, çiftçilere verimli bir hasat dönemi diledi.

Kaba yemin, hayvanların beslenmesinde çok önemli olduğunu belirten Demirdöğen şunları söyledi: “Hayvan yetiştiriciliğinde maliyetin yüzde 60-70’ni kaba yem oluşturuyor. Bu nedenle kaba yeme dayalı hayvancılık yapmayan işletmelerin kar etmeleri mümkün değil. Kaba yeme dayalı besleme yapıldığında ise maliyet yüzde 20-30’a düşürülebilmektedir. DAP İdaresi olarak bölgemizdeki çiftçilerin daha verimli üretim yapmaları için yanlarında oluyoruz. Çiftçiliği daha cazip meslek haline getirip, göçü azaltmaya çalışıyoruz.”

Yine Olur Belediyesi’nin başka bir projesi olan, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında da 6 mahallenin mera alanına gölgelik yapımına destek sağladıklarını ifade eden Demirdöğen, hayvanların temiz su ihtiyacı için gölgelik etrafına DAP kaynaklarıyla yapılan beton sıvatlar konulduğunu belirtti.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem bitkisi tohum ihtiyacını azaltmak, ekim dışı kalmış yerlerin yeniden üretime kazandırılmasını sağlamak amacıyla söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Demircan, DAP İdaresi’nin yüzde 50 finansman desteğiyle gerçekleştirilen projeden toplam 350 üreticinin faydalanacağını belirtti.

Olur Kaymakamı Fahri Onay ise, hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerin yem maliyetlerini düşüren ve daha karlı bir hayvancılığa imkân sağlayan projenin gerçekleştirilmesinden dolayı DAP İdaresi’ne ve Olur Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından, proje kapsamında 25 ton arpa, 18 ton yulaf, 17 ton korunga tohumu çiftçilere dağıtıldı.