Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan Melih Kirişci yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan Melih Kirişci yeni görevine başladı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’nde (DOKAP) görevli iken, 9 Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan Melih Kirişci, DAP Konferans Salonunda, Başkan Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ile birlikte DAP BKİ personeliyle tanıştı.

Bölgeye hizmet etmek için atamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kirişci, kalkınmanın yerelden başlayacağını ve İdarenin hedeflerini gerçekleştirmek için azami gayret göstereceğini belirterek, paydaş bir kurumdan edindiği tecrübeleri de DAP Bölgesine aktaracağını dile getirdi.

Melih Kirişci kimdir?

1990 yılında Kahramanmaraş, Onikişubat ilçesinde doğan Melih Kirişci; ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra sırasıyla Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümlerini tamamladı.

2015 yılında DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında İstatistikçi olarak göreve başladıktan sonra 2017 yılında İzleme ve Değerlendirme Birim Sorumlusu olarak görevine devam etti. DOKAP Eylem Planı ve Bölge Kalkınma Programı çalışmalarına aktif katkı sağladı. 2019 yılında Mühendis olarak aynı kurumda devam eden Melih Kirişci, Yüksek lisansını Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapay zekâ ve makine öğrenmesi konuları üzerinde çalışarak tamamladı. Ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslarda ihtisas alanlarına ilişkin sunumları, bildirileri ve makalesi bulunmaktadır.

Kirişci, evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.