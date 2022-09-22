Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Bölge Kalkınma İdareleri, DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Tarımsal Makinaların daha etkin kullanımı için Erzurum’da toplandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Bölge Kalkınma İdareleri, DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Tarımsal Makinaların daha etkin kullanımı için Erzurum’da toplandı.

Oluşturulan çalışma grubunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünden uzmanlar ile DAP, DOKAP, GAP ve KOP BKİ’den teknik personeller yer aldı. 5 gün süren çalışmada verilen tarımsal makine destekleri masaya yatırıldı, daha sonra saha ziyareti gerçekleştirildi.

Saha ziyaretleri çerçevesinde Erzurum’un Karayazı, Köprüköy ve Pasinler ilçeleri ile Bingöl’de DAP İdaresi tarafında desteklenen taş toplama, katı gübre dağıtma, tohum selektör, silaj paketleme ve biçme gibi tarımsal makinalar uygulayıcı kuruluşların katılımıyla yerinde incelenerek, makinalardan beklenen verimin ne derece etkin olup olmadığı gözlemlendi. Ayrıca uygulayıcı kuruluşların talepleri alınarak, önümüzdeki dönemlerde verilecek destekler için yol haritası belirlendi.