Rize’de 12. ’si düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali için 10 farklı ülkeden gelen dansçılar rafting ve tahta arabalar ile yarıştılar.

Festivale İran, Yunanistan, Rusya, Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Osetya, Gürcistan, Filistin, Azerbaycan ve Türkiye’den yüzlerce halk dansçısı katıldı. Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru’nda yapılan rafting yarışmasında, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Filistin, İran, Ukrayna, Yunanistan ve Osetya’dan 36 kişi kıyasıya mücadele etti. Parkurda eleme usulü yapılan yarışlarda, Türkiye birinci, İran ikinci, Rusya ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Rafting yarışmasının ardından ilçeye bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilen Formulaz Tahta Araba Yarışması’na, erkekler ve kadınlar kategorilerinde 23 kişi yarıştı. Tahta araba yarışlarında ise, kadınlar kategorisinde Türkiye birinci, Kuzey Osetya ikinci, İran üçüncü olurken, erkekler kategorisinde İran birinci ve İran ikinciliği ve Kuzey Osetya ise üçüncülük elde etti.

İstanbul’dan gelen Tuğba Şener ise raftingin heyecanlı bir spor olduğuna vurgu yaparak “İstanbul’dan geliyoruz ve rafting müthiş heyecanlı. Dalgalar biraz daha sert olsaydı daha da heyecanlı olabilirdi ama bu da harikaydı. Karadeniz’i ve Rize’yi çok beğendik. Muhtemelen artık her yıl geleceğiz” ifadelerini kullandı.

İran’dan gelen Emir Saadet raftingin çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Çok güzel bir heyecan yaşandı. Çok güzeldi. Benim takım arkadaşlarım kazanmaya karar verdi ve Allah’a şükür onu da yaptılar. Bizim oralarda da böyle dereler var. Buralarda oralara benziyor” dedi.

Bu sene festivalde tahta araba yarışmaları yaptırdıklarını ifaden eden Hakan Güven, “Bu sene tahta araba yarışmasını ilk defa yapıyoruz. Ayrıca bugün rafting yarışması da yaptırdık. Bunlar tamamen bu bölgenin tanıtımı içindi. Buraya gelen 650 kişilik ekip halk dansları yapıyor. Türkiye’yi tanıyorlar, Rize’yi tanıyorlar. Bizimde ufak bir katkımız oluyor. Tahta arabalara bir kısım yabancı değil. Bazı ülkeler hiç görmemişti. Tabi ilk bindiklerinde tedirginlik yaşıyorlar ama deneme yaptırdık. Gayet başarılılar. Kendileri zaten folklor eğitimi aldıkları için güçlüler. Sadece arabalar için ehliyetleri yok” diye konuştu.

Tahta araba yarışlarında birinci olan Aybuke Adatepe ise, “İlk defa bu yarışmaya katıldım. Çok heyecanlıydı, mutluyum. Ülkemi temsil ediyordum ve yarışmayı kazandım" şeklinde konuştu.