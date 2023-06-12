İzmit Belediyesi Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde verilecek olan bale, street jazz ve halk dansları eğitimleri için başvurular başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan Kuruçeşme Yaşam Merkezi, aileler için büyük fırsat tanıyor. Hasta bakma zorunluluğu bulunan, mutfak alışverişine çıkmak isteyen ancak küçük çocuğunu emanet bırakabilecek yeri olmayan anneler, gönül rahatlığıyla çocuklarını Kuruçeşme Yaşam Merkezi’ne bırakabiliyor. Kuruçeşme Yaşam Merkezi ayrıca dans eğitimlerine de başlıyor. Merkezde bale (4-7 yaş), street jazz (8-13), halk dansları (10-13, 25-55) eğitimleri verilecek. Eğitim almak isteyenler 12-23 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek.