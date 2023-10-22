Konyaaltı Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği “Matını Al Gel” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen zumba dersine katılım oldukça yoğun oldu. Hareketli müzik eşliğinde spor yapan kadınlar, kahkaha atarak ter döktü.

“Konyaaltı’nda Spor Yapmayan Kalmayacak” mottosuyla çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi’nin, kadınlara yönelik düzenlediği “Matını Al Gel” etkinliğine katılım oldukça yoğun oluyor. Gürsu Mahallesi’nde bulunan Kadın Emek Pazarı’nda pazartesi günleri pilates, salı günleri yoga ve çarşamba günleri zumba etkinliğinde buluşan kadınlar, açık havada spor yapmanın keyfini yaşıyor. Son olarak zumba etkinliğine katılan kadınlar, hareketli müzikler eşliğinde dans ederek ter döktü. Spor yaparken eğlendiklerini belirten kadınlar, zumba ile daha enerjik olduklarını söylediler.

"Zumbanın yaşı yok"

Zumba etkinliğine katılımın oldukça yoğun olduğunu belirten Konyaaltı Belediyesi Zumba Eğitmeni Elif Erşil, “7’den 70’e her yaştan kişi geldi. Katılım çok iyiydi. Zumba yapmak için yaşın bir önemi yok. Katılan kadınlarımız hareketlerimizi yapmaya çalıştılar. Önemli olan eğlenmek ve hareket etmek. Ben de gayet keyif aldım. KONSEM’de zumba derslerimiz devam ediyor. Ama burada açık alanda olması ayrı keyif oldu. Dersler kasım ayı sonuna kadar sürecek. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Fisün Hamlamaz ise, Ankara’dan oğlunun yanına geldiğini, etkinliğe de oğlunun tavsiyesi üzerine katıldığını söyledi. Hamlamaz, "Etkinliği çok beğendim. Yogayı kaçırdığım için çok üzüldüm. Ama artık buradayım ve tüm etkinliklere katılmak istiyorum. Antalya’mıza yakışan bu” diye konuştu. Onkoloji hastası olduğunu ve etkinlik ile yaşama tutunduğunu dile getiren Güver Acun ise, “Gülveren’de oturuyorum. Bu etkinlik için buraya geldim. Ben onkoloji hastası olduğum için evde de spor yapıyorum ama burada açık havada arkadaşlarla yapmak bana moral verdi. Kendim için bir şey yaptım bugün ve çok mutlu oldum. Tüm etkinliklere katılacağım" dedi.