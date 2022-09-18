Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanında dans eden gençlerin eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanında dans eden gençlerin eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tamamlanan Tuning Fest 2022’nin ardından sahil dolgu alanında bekleyen özel ses sistemli araçlardan çalınan müzikler ile doyasıya eğlenen gençler renkli görüntüler oluşturdu. Roman havaları eşliğinde dans eden gençler, izleyenlerin alkışları ve ıslıkları ile büyük ilgi gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan vatandaşlar, birbiriyle yarıştı. Sahil dolgu alanında bir süre eğlenen gençler, izleyenlerin alkışları eşliğinde olaysız bir şekilde dağıldı.