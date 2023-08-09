Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2022 yılında hastanenin HBYS’sine (Hastane Bilgi Sistemi Yönetimi) girerek, 23 hastanın ameliyatına kendisi de katılmış gibi ismini raporlara girip, böbrek nakli faaliyet izin belgesi almak amacıyla verileri değiştirdiği ileri sürülen doktor E.B.C. hakkında açılan davaya ilişkin Danıştay Birinci Dairesi kararını verdi. Danıştay bu konuda ADÜ’nün verdiği ‘Men-i muhakeme kararı’nı bozarak, şüpheli doktorun Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Böbrek Nakil Koordinatörü olarak görev yapan ve bir süre önce istifa ederek üniversiteden ayrılan Doç. Dr. E.M.Y. isimli hekim bir belge almak istediği sırada kendi yaptığı ameliyatların bir başka hekim tarafından yapılmış gibi gösterildiğini görünce durumdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Adnan Menderes Üniversitesi’nin o dönemki rektörü tarafından soruşturma açıldı. Soruşturmada E.B.C. isimli doktorun hastane kayıt sistemlerindeki değişikliği kamu yararı gözeterek verdiği hükmedilince, ameliyatları yapan doktor E.M.Y. mahkemeye başvurdu.

Danıştay Birinci Dairesi tarafından verilen 2023/724 sayılı kararda özetle “Dosyanın incelenmesinde organ nakli sorumlu uzmanı iken Tıp Fakültesi’nden ayrılan şikayetçi öğretim üyesi E.M.Y.’ın 2017 tarihinden itibaren girdiği böbrek nakli ameliyatlarının çıktıları ile nakil defterinin karşılaştırılması sonucunda böbrek nakli yapılan 23 hastanın ameliyat raporlarında değişiklik yapılığı, öğretim üyesi E.B.C.’nin katılmadığı ameliyatların raporlarına ismini ekleyerek bu raporlarda değişiklik yaptığı iddialarıyla E.B.C. ceza soruşturması başlatıldı. Rektörlükçe yapılan soruşturmada şüpheliye isnat edilen suçun disiplin suçu olduğu bu suç nedeniyle kamu zararı kişi zararı oluşmadığı belirtilerek şüpheli E.B.C. hakkında ’Men-i muhakeme kararı’ verilmişse de, nakil kayıtlarında yapılan değişikliklerin şüpheli E.B.C.’nin 2022 yılında Böbrek Nakil Belgesi almak amacıyla değiştirerek verileri değiştirme suçu işlediği, bu nedenle hakkında kamu davası açılmasına ve Rektörlüğün verdiği kararın bozulmasına karar verildi” denildi.

Ameliyat raporlarında Hastane Bilgi Sistemi’nde değişiklik yapan öğretim üyesi E.B.C.’nin Aydın Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verildi.