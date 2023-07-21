Kentin her bölgesinde çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi, Danişment Gazi Mahallesi’ndeki polis lojmanları ve TOKİ konutlarına uzanan yolu yeniliyor.

Şehir genelindeki ulaşımı kolaylaştırmak adına alternatif güzergâhlar açarak hummalı bir şekilde altyapı, yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi, Danişment Gazi Mahallesi’ndeki polis lojmanları ve TOKİ konutlarına uzanan yolda yenileme çalışması başlattı.

Mevcut yolların standardını yükseltmek amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Danişment Gazi TOKİ bölgesinde yoğun mesai harcayan ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çalışanlara kolaylıklar dilerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Bilgin’e gezi ve incelemeler esnasında Mahalle Muhtarı Çetin Yıldırım da eşlik etti.

Yeni inşa edilen TOKİ konutlarıyla birlikte Danişment Gazi Mahallesi’nin yeni cazibe merkezi olduğunu ifade eden Başkan Bilgin, “Mahallemizin nüfusu giderek artmakta. Bu nedenle de mahallemizin ihtiyaçları da aynı oranda artmaktadır. Gelişen mahallelerimizin altyapısından asfaltına her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için hem mahalle sakinlerimiz hem de muhtarımızla yaptığımız istişareler neticesinde öncelik sırasına göre çalışmalarımıza başladık. Mahalle sakinlerimizin talebi yol ve okulun tamamlanmasıydı. Millî Eğitim Bakanlığımız hızlı bir şekilde okulumuzun eksikliklerini tamamladı. Okulumuz şu anda eğitimine başladı. Birinci etap TOKİ’nin giriş yolu vardı ama bu yıl mayıs ayında dağıttığımız 740 anahtarlarla birlikte TOKİ’ye ulaşımın daha nitelikli, daha konforlu, daha güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması adına imarını bitirdiğimiz alanda yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burası yeni gelişen ve büyüyen bir mahallemiz. Bu yüzden ihtiyaç ve talepleri olacaktır. Bizler de hızlı bir şekilde önceliklerimizi doğru sıralayarak mahallemizin ihtiyaçlarını birer birer gidereceğiz. İlk kısım TOKİ’de ise yol ve kavşak çalışmalarımızı bu sezon bitirmiş olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadesini kullandı.

Danişment Gazi Mahallesi Muhtarı Çetin Yıldırım ise çalışmalarından dolayı Başkan Bilgin ve ekibine teşekkür ederek “Mahallemizin sorun ve taleplerini dile getirdik. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hemen programa aldı ve öncelik verdi. Gerçekten de artan bir nüfusumuz mevcut. Yollarımız da sıkıntılıydı. Bu sorunun çözülmesi mahallelerimiz adına çok önemli. Ben belediye ekiplerimize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.