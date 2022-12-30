Atatürk Üniversitesi üst yönetimi; sürdürülebilir iş birliğini sağlamak, tecrübe paylaşımında bulunmak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla İl Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi üst yönetimi; sürdürülebilir iş birliğini sağlamak, tecrübe paylaşımında bulunmak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla İl Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Konukevi 1 VIP Salonda gerçekleşen toplantıda şehrin mülki, idari, bürokrasi erkânı ile kentin ekonomik hayatında söz sahibi olan kurum ve kuruluş temsilcilerini ağırlayan Rektör Çomaklı’ya üniversitenin ilgili birim yöneticileri de eşlik etti. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği, koordinasyon ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla oluşturulan danışma kurulunun olağan toplantısı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kurul üyeleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin 2022 yılında yaptığı çalışmalardan bahsetti ve gelecek yıl için yapılması planlanan çalışmalara ilişkin de bilgi paylaşımında bulundu. Akademik başarının yanında kentin gelişimine katkı sağlayacak alanlara yönelik de önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı; sağlıktan turizme, tarımdan sanayiye kadar birçok alana yönelik önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti.

“Şehrimizin Kalkınması Ancak Ortak Akıl Arayış ile Mümkün Olacaktır”

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin başlamasıyla birlikte üniversitede önemli bir değişimin yaşandığını aktaran Rektör Çomaklı: “Bu çerçevede yaşanan en önemli değişimlerden biri de iş dünyası ile üniversite arasında kurulan iş birliği köprüsü oldu. Üniversitemizin edindiği tecrübeler ile altyapı imkânlarını sektör temsilcilerinin kullanımına sunduk ve bilgi ile sermayeyi birleştirdik. Şehrimizin kalkınmasının ortak akıl arayış ile mümkün olacağı bilinci ile hareket ederek daha başka neler yapabiliriz, bunun arayışı içerisindeyiz. Bugün de üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşen İl Danışma Kurulu Toplantımız, hem üniversitemizin üretime dönük birim temsilcilerimizin sizlerle buluşmasına hem de kadim kentimiz Erzurum’un kalkınması için istişarede bulunulmasına vesile oldu. Yapılan fikir alışverişlerini kayıt altına alarak geliştirmek ve hayata geçmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi tüm mensuplarımız ile yapmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bu toplantılardan elde edilecek çıktıların şehrin geleceğini inşa etme noktasında büyük önem arz edeceğini dile getiren kurul üyeleri ise birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaparak şehrin gelişimine yönelik dile getirilen fikir ve görüşlerin şehrin gelişimine katkı sunmasını temenni ettiler.