Dış paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun başkanlığında ve Rektör Prof. Dr. Akın Levent’in ev sahipliğinde Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda üniversitede gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

Danışma Kurulu üyeleri üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için görüş ve önerilerini sundular. Ayrıca, üniversite ile kurumlar arasında yapılabilecek iş birliği çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.