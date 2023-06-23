Bozüyük Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören danışanlardan oluşan müzik topluluğu ekibi, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda konser verdi.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezinde görevli gitar usta öğreticisi Emre Çimen tarafından 8 ay önce danışanlara yönelik açılan müzik kursu sonunda konser düzenlendi. Kurs Öğretmeni Emre Çimen ile Bozüyük Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekim Dr. Rabia Erdoğan ve ekibinin ortaklaşa hazırladıkları konserde, danışanlar birbirinden güzel şarkılar seslendirdiler. Konser sonunda Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bozüyük Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan ve psikiyatri hastalarına hizmet veren biriminden olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi, takip, psikolog görüşmeleri yanı sıra danışanlarına sosyallik ve işlevsellik kazandırmak amacıyla çeşitli kursların açıldığı öğrenildi.