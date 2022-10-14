Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ve Danimarka Enerji Ajansı uzmanları ile birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret etti. Heyeti makamında kabul eden Vali Memiş, Danny Annan ve beraberinde gelen misafirlere hediyeler verdi.

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ve Danimarka Enerji Ajansı uzmanları ile birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret etti. Heyeti makamında kabul eden Vali Memiş, Danny Annan ve beraberinde gelen misafirlere hediyeler verdi.

Erzurum’a Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan’ın daveti ile gelen heyet kentin belirli bölgelerinde incelemelerde bulunduktan sonra Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bürokratları ve Danimarka Enerji Ajansı Uzmanlarının da arasında bulunduğu heyeti makamında kabul eden Vali Memiş konukları ile sohbet ettikten sonra bir takım hediyeler verdi.