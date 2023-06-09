Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri’nde Danimarka temsilcisi HEI Beach takımı, Hatay’da depremde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya’nın fotoğrafının olduğu forma ile sahaya çıkarak hentbol camiasını duygulandırdı.

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri ikinci gün hız kesmeden devam ediyor. Grup maçlarının oynandığı şampiyonada Danimarka temsilcisi HEI Beach erkek takımı anlamlı bir davranışla hem izleyicileri hem de hentbol camiasını duygulandırdı. Kum sahaya, 6 Şubat’ta yaşanan depremde Hatay’da hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya’nın ailesiyle olan fotoğrafıyla çıkan Danimarka ekibi, aynı zamanda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda da bulundu. Karşılaşma sonunda galip gelen taraf olan Danimarka temsilcisini tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Deprem felaketi, ardında birçok acı hikaye bıraktı. Cemal Kütahya bunlardan biri. Bugün Danimarka takımı Cemal Kütahya’yı anmak için anlamlı bir davranış sergiledi. Hepsine teşekkür ediyor, merhuma bir kez da Allah’tan rahmet diliyorum. Spor böyle bir şey. Birçok duyguyu bir arada barındırıyor. Bu zorlu kulvarda mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.