Deprem haberini Danimarka’da alan 27 yaşındaki genç adam, Hatay’a dönerek enkazda annesini ve ablasını aramaya başladı ancak şuana kadar bir sonuca ulaşamadı. Ailesini bulma umudu süren gencin tek tesellisi ise onların mutlu anlarını kaydettiği video oldu.

Danimarka’nın Kopenhag şehrinde yaşayan Soner Yalçın, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin haberini alır almaz memleketi Hatay’a döndü. Annesi ve ablasının yaşadığı İskenderun’daki binaya gelen genç adam, arkadaşları ve yakınları ile birlikte onları bulmak için enkazda arama çalışmasına başladı. Günler geçtikçe enkazdan birçok cansız beden çıkartıldı ancak Yalçın’ın annesi Betül Nuran Çelik ve ablası Güldem Çelik’e ya da onlara ait bir ize rastlanamadı. Tam 1 aydır aramasına rağmen ailesini bulamayan Yalçın, depremden sonraki ilk anlarda enkazdan sağ olarak çıkartılmış olabileceklerini düşündüğünü söyledi. Yalçın, silesinin bulunabilmesi için en etkili ve hızlı yolun hastanelerin yoğun bakımlarındaki hastaların parmak izlerinin alınarak sistemde eşleştirme yapılması olduğunu belirtti.

“Bir umut, her gün buradayız”

Kopenhag’dan Hatay’a gelerek ailesini aramaya başlayan Soner Yalçın, “Ben deprem anında yurt dışındaydım. Olayı duyar duymaz, ilk andan itibaren enkazın başına geldim. Danimarka’da yaşıyorum, Kopenhag’daydım. Haberi alır almaz, 12-13’üncü saatte itibaren enkazın başına yetiştim. O andan itibaren çalışmalara başladık. Apartmanımızda yaşayan herkesi çıkardık, sadece annem, ablam ve son katta yaşan komşularımız çıkmadı. Onlara ait herhangi bir iz de bulamadık. Her gün buradayız, bir umut. Her geldiğimde enkazdan evimin parçalarını buluyorum. Bir umut burada olur mu diye. Tüm çalışmalarda, kadavra köpeklerine kadar aramaları yaptık ama enkazda herhangi bir şeyin kalmadığını düşünüyoruz. Aklımdaki ihtimal şu anda bilinçleri hala kapalı halde yoğun bakımda oldukları. Şu an yoğum bakımda yatmakta olan hastalardan parmak izleri alınır ve sistemde eşleştirme yapılırsa bu şekilde bizim gibi ailelerini arayan herkese bir umut olur. Bir yardımı olacağını, en kısa ve en etkili çözümün bu olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde bir talebimiz var. En kısa sürede ailemize ulaşmak istiyoruz. İlk andan beri bulunmayan, kimsenin görmediği üst komşumuzu 10 gün sonra Mersin’de canlı olarak bulduk. Birilerinin çıkardığını, yardım ettiğini biliyoruz. O yüzden aynı şekilde ailemize de yardım ettiklerini düşünüyoruz. Şu anda görgü tanığı aramaya çalışıyoruz. Kendi başımıza çalışıp, görgü tanıklarına, kameralara erişip en azından o gece burada yaşananları görmek istiyoruz” dedi.

“Bunu hiç unutmayacağız”

Enkazda arama çalışması yaparken yaşadığı bir anı hiç unutamayacağını dile getiren Yalçın, “Çalışmaların ikinci gününde yanık bir ceset olduğu söylendi. Enkaza yanaşmak istedim ama içim gitmedi, elim ayağım oraya gitmedi. Çünkü kendi ailemin hala orada olabileceği ihtimaline karşı. Çıkan cenazenin erkek olduğu söylenince bir yandan seviniyorsunuz ama diğer yandan birlikte yaşadığınız insanlar. Biz herhangi bir komşumuza üzülemedik bile. Bunu hiç unutamayacağız. Ben depremi burada yaşamamama rağmen hala geceleri enkaz altında uyanıyorum” diye konuştu.

Yalçın’ın ailesinden geriye ise birlikteyken mutlu anlarını çektiği bir video kaldı. Görüntüde, ablasının doğum gününü kutladıkları, videoyu çeken Soner Yalçın’ın, "İyi ki doğdun, Güldem" dediği ifadeleri yer aldı.