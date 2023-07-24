Danimarka’dan karın ağrısı şikayeti ile gelen ve sol yumurtalığında 13 cm boyunda kistik bir kitle tespit edilen 17 yaşındaki Havin Sincar Medical Point Gaziantep Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Danimarka’dan karın ağrısı şikayetiyle Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvuran 17 yaşındaki Havin Sincar Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran tarafından detaylı muayene edildi. Muayene sonrasında hastanın sol yumurtalığında 13 cm boyunda kistik bir kitle tespit edildi. Kapalı cerrahi yöntemiyle acil olarak kitlenin alınması gerektiği bilgisini aileyle paylaşan Doç. Dr. Erkayıran hasta ve yakınlarının da onayıyla ameliyatı gerçekleştirdi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından 13 cm’lik kisti kapsülü ile birlikte çıkardıklarını belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran,"17 yaşındaki Havin Sincar isimli hastamız tarafımıza, karın ağrısı şikayeti nedeniyle başvurdu. kliniğimize gelen hastamıza gerekli muayeneler yapıldıktan sonra sol yumurtalığından kaynaklanan 13 cm boyutunda kompleks yapılı kistik kitlenin olduğunu gözlemledik. Bunun yanında hastamızın sol yumurtalığındaki kanlanmanın zayıfladığını hatta olmadığını gözlemledik. Kanlanmadaki zayıflamanın nedeninin yumurtalığın kendi etrafında dönmesinden kaynaklandığını düşünerek hastamıza yumurtalığın tekrar eski pozisyonuna getirilmesi ve kistinin çıkarılması için kapalı cerrahi yani laparoskopi yapmaya karar verdik. Bunun neticesinde hastamızı acil ameliyata aldık. Ameliyat esnasında hastamızın sol yumurtalığının ve tüpünün kendi etrafında 3 tam tur attığını ve renk değişikliğinin olduğunu gözlemledik. Hastamızın yaşının küçük olması ve ileride çocuk sahibi olabilmesinde bir sıkıntı yaşamaması adına yumurtalığını korumak hedefli ilk önce detorsiyone (yumurtalık ve tüpün normal anatomik pozisyonuna getirilmesi) edip kanlanmasına ve renk değişikliğinin varlığına baktık. Yumurtalığın ve tüpün renginin normale gelmesi üzerine yumurtalığı koruyarak 13 cm’lik kisti kapsülü ile birlikte kapalı cerrahi yöntemiyle karın dışına çıkardık. Hastamızın 13 cm’lik kistini bu şekilde 1,5 cm’lik bir kesiden çıkarmış olduk. Hastamızı yatan hasta servisinde bir gün misafir ettikten sonra, ertesi gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettik” dedi.

Kapalı yapılan ameliyatların hastalar açısından daha konforlu ve iyileşme süresinin daha kısa olduğu için daha avantajlı olduğunu aktaran Dr. Erkayıran, “Bu tür yumurtalık kisti ameliyatlarında açık cerrahi yerine kapalı cerrahiyi tercih etmek; hastalarımızın konforu, iyileşmenin kısa sürede olması, ameliyat izinin neredeyse yok denecek kadar az olması, enfeksiyon ihtimalinin düşük olması ve normal yaşantısına çabuk bir şekilde dönebilmesi açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca kapalı ameliyatlarda açık ameliyatlara göre görüntü 15-20 kat büyük olduğundan dolayı özellikle yumurtalık cerrahisi yapılacak hastalarda yumurtalığın korunması üst düzeyde olmaktadır. Bu sayede ileride hastaların gebe kalma şansının açık cerrahiye oranla daha fazla olmasını sağlamaktadır. Hastamızın yaşının genç olması kapalı ameliyat yöntemini seçmemizde önemli bir etkendi. Şöyle ki hastamızın büyük bir kistik yapısı olması ve acil olarak müdahale etmemize rağmen, ileriki hayatında doğurganlığının daha az etkilenmesi ve kesi izinin kozmetik olarak daha iyi olması için kapalı cerrahi bizim önceliğimiz olmuştur. Hastamıza hayatının geri kalan günlerinde sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Baba Faysal Sincar ise, kızının eski sağlığına kısa sürede ulaştığını belirterek, Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Uğurkan Erkayıran’a, ekibine ve tüm çalışanlara teşekkür ettiğini belirterek, kızının eski sağlığına tekrar kavuşmasının paha biçilemez olduğunu ifade etti.