Danimarka’da dün yapılan genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Mette Frederiksen’in Sosyal Demokratlar Partisi parlamentoda en fazla oy alan parti oldu. Frederiksen liderliğindeki sol görüşlü kırmızı blok da parlamentoda çoğunluğu elde etti.

Danimarka’da dün yapılan genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Mette Frederiksen’in Sosyal Demokratlar Partisi parlamentoda en fazla oy alan parti oldu. Frederiksen liderliğindeki sol görüşlü kırmızı blok da parlamentoda çoğunluğu elde etti.

Danimarka’da dün yapılan genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Başbakan Mette Frederiksen’in Sosyal Demokratlar Partisi, oyların yüzde 27.5’ini kazanarak en yüksek oyu alan parti oldu. Frederiksen’i destekleyen sol görüşlü kırmızı blok da 14 farklı siyasi partinin parlamentodaki 179 sandalye için yarıştığı seçimlerde 87 sandalyeye ulaştı. Danimarka medyası, oy sayma işleminin devam ettiği Grönland’dan 2 ve Faroe Adaları’ndan 1 sandalyenin eklenmesiyle sol bloğun 90 sandalye ile çoğunluğu elde ettiğini belirtti. Jakob Ellemann-Jensen liderliğindeki sağ görüşlü mavi blok ise parlamentoda en büyük ikinci grup oldu. Liberal Parti lideri Jakob Ellemann-Jensen, "Seçim sonuçları, parlamentoda bir kez daha kırmızı bir çoğunluk olduğunu gösteriyor" dedi.

Eski Başbakan Rasmussen’in 6 altı ay önce kurduğu Ilımlı Partisi ise parlamentonun en büyük üçüncü grubu oldu. Rasmussen’in yeni hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynaması bekleniyor.

“Bu bir güven oyu”

Frederiksen yaptığı konuşmada, "Çok heyecanlı ve gururluyum. Son 20 yılın en iyi seçim sonucunu aldık. Oylarıyla bize güvenen tüm Danimarkalılara teşekkürler. Bu büyük bir güven oyu. Bu süreçte bazılarınızın şüpheleri olduğunu biliyorum. Şimdi zorluklarla karşı karşıyayız, Avrupa’daki savaş, enerji kıtlığı, enflasyon, iklim zorlukları ile krizler birleşiyor" diye konuştu.

Frederiksen, hükümetinin istifasını yarın Kraliçe Margrethe’e sunacağını söyledi.

Tüm taraflar, koalisyon görüşmelerine kimin liderlik edeceğine karar vermek için Kraliçe Margrethe’i ziyaret edecek, ancak bu görevin Mette Frederiksen’e verilmesi bekleniyor. Frederiksen, görev verilmesi halinde geniş tabanlı bir hükümet kurmaya çalışacağını ifade etti.

Vizon itlafı krizinden sonra erken seçim çağrısı yapılmıştı

Danimarka Parlamentosu (Folketing) için 4 yılda bir seçimler yapılıyor. Danimarka’nın siyasi partileri Danimarka anakarasından 175, Faroe Adaları ve Grönland’dan 4 olmak üzere 179 sandalye için yarışıyor. Son seçim 5 Haziran 2019’da yapılmıştı. Haziran 2019’dan bu yana azınlık hükümetinin başında bulunan Başbakan Mette Frederiksen, korona virüs salgınıyla mücadelede yürüttüğü politikalarla halkın desteğini almıştı. Ancak 2020 yılının sonlarında doğru korona virüsün vizonlarda mutasyona uğradığı gerekçesiyle hükümet 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar vermişti. Frederiksen, ülkedeki tüm vizonların itlaf edilmesi kararının yasal bir zemininin olmadığının ortaya çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Vizon skandalının ardından parlamentoda Frederiksen’e destek azalmıştı. Frederiksen tartışmaların ardından geçtiğimiz ay görev süresinin bitimine 7 ay kala, 1 Kasım’da erken seçim yapılması çağrısında bulunmuştu. Şu anda 44 yaşında olan Frederiksen, 2019’da Danimarka’nın en genç başbakanı olmuştu.