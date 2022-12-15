Danimarka’da 1978’den bu yana ilk kez sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu.

Danimarka’da 1978’den bu yana ilk kez sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu.

Danimarka’da sol görüşlü Sosyal Demokrat Parti lideri ve Başbakan Mette Frederiksen, ana muhalefet partisi merkez sağ Liberal Parti ve merkeziyetçi Ilımlılar ile kurulan yeni hükümetin üyelerini açıkladı. Muhalefet lideri Liberal Parti’den Jakob Ellemann-Jensen Başbakan Yardımcılığına ve Savunma Bakanlığına getirilirken, eski Başbakan ve Ilımlılar partisinin lideri Lars Lokke Rasmussen ise Dışişleri Bakanı oldu. Sosyal Demokrat Parti’den Nicolai Wammen da Maliye Bakanı olarak koltuğunu korudu. Toplam 23 bakanlığın 11’i Başbakan Frederiksen’in Sosyal Demokratlarında, 7’si Liberallerde, 5’i de Ilımlılar’da oldu. Ülkede 44 yıl sonra ilk kez "orta yol koalisyon hükümeti" kurulurken, 23 bakandan yalnız 8’i kadın oldu. Üç parti, 179 sandalyeli parlamentoda 89 sandalyeye sahip ve aynı zamanda Danimarka toprakları olan Grönland ve Faeroe Adaları’nı temsil eden 4 milletvekili tarafından da destekleniyor.

Öte yandan Danimarka’da en son 1978 yılında Sosyal Demokrat Parti ve Liberal Parti koalisyon kurmuştu. Söz konusu hükümet, 8 ay görevde kalabilmişti.

Danimarka’da 1 Kasım’da düzenlenen genel seçimlerin galibi Sosyal Demokratlar Parti’nin lideri Mette Frederiksen dün, Liberal Parti ve Ilımlılar ile kendisinin başbakan olacağı yeni bir hükümet kurma konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.