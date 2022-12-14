Danimarka’da Sosyal Demokratlar Parti lideri Mette Frederiksen, ana muhalefet partisi Liberal Parti ve Ilımlılar ile yeni bir hükümet kurma konusunda anlaştıklarını belirterek, yeni hükümetin 15 Aralık’ta duyurulacağını ifade etti.

Danimarka’da Sosyal Demokratlar Parti lideri Mette Frederiksen, ana muhalefet partisi Liberal Parti ve Ilımlılar ile yeni bir hükümet kurma konusunda anlaştıklarını belirterek, yeni hükümetin 15 Aralık’ta duyurulacağını ifade etti.

Danimarka’da 1 Kasım’da düzenlenen genel seçimlerin galibi Sosyal Demokratlar Parti lideri Mette Frederiksen, seçimlerden yaklaşık 6 hafta sonra ana muhalefet partisi Liberal Parti ve Ilımlılar ile kendisinin başbakan olacağı yeni bir hükümet kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Frederiksen, "Daha fazla insanın işe alınması, yüksek iklim hedefleri ve oldukça kapsamlı bir reform programı sağlama açısından büyük hedefler belirledik" dedi.

Frederiksen, Liberal Parti lideri Jacob Elleman-Jensen ve Ilımlılar’ın lideri Lars Lokke Rasmussen’in yarın düzenleyecekleri ortak basın toplantısı ile kuracakları yeni hükümetin ana hatlarını kamuoyu ile paylaşmaları bekleniyor.

Söz konusu 3 partinin Grönland ve Faroe Adaları’ndan milletvekillerinin de dahil olduğu 179 sandalyeli parlamentoda toplam 89 sandalyesi bulunuyor.

Frederiksen’in 15 Aralık’ta yeni hükümetin resmen açıklanmasının ardından İskandinav ülkesinin başbakanı olarak ikinci dönemine başlaması bekleniyor.