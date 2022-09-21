Öte yandan II. Margrethe, Şubat ayında da korona virüse yakalanmıştı. Kraliçe’nin 3 doz Covid-19 aşısı yaptırdığı vurgulanmıştı.

Danimarka Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’in İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine katıldıktan sonra korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. 50 yıldır tahtta olan 82 yaşındaki Margrethe’nin resmi görevlerini iptal ettiği aktarıldı.

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